Кулеба викликав посла України в Білорусі до Києва на консультації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав посла України у Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МЗС 17 серпня.

Дипломат нагадав, що минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих "вагнерівців" до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні.

"Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам", - констатував Кулеба.

Він додав, що після цього Олександр Лукашенко "неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі".

Окрім того, глава МЗС констатував, що якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі.

"Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. З огляду на це, я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів", - заявив глава зовнішньодипломатичного відомства України.

Міністр зауважив, що МЗС вперше в історії вдається до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робить це "виключно через неприпустимі дії Мінська".

"Ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на нашу здатність забезпечувати права та законні інтереси громадян України на території Білорусі", - запевнив дипломат.

Принагідно він нагадав, що у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Білорусі МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок до цієї країни, а тим хто вже перебуває у Білорусі, українські дипломати радять уникати масових заходів та місць скупчення громадян.

Як пояснили в МЗС, виклик посла на консультації до столиці є однією з форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою чи недружніми діями іноземної держави, у якій цей посол акредитований.

Як повідомлялося, масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК Білорусі оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1% голосів, не припиняються. Силовики застосували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Серед затриманих у Мінську було двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. 15 вересня вони повернулися в Україну.