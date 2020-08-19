НСТУ офіційно змінила найменування

Відтепер «Національна суспільна телерадіокомпанія України» офіційно іменуватиметься акціонерним товариством і матиме нову адресу.

Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів від 28 грудня 2016 року №1039 затверджені новою постановою на засіданні уряду у середу, повідомляє Укрінформ.

«16 листопада 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким було внесено зміни до низки законів, якими регулюються відносини щодо випуску та обігу цінних паперів, регулювання фондового ринку та корпоративного управління, зокрема в частині визначення типу акціонерного товариства та розподілу повноважень між загальними зборами (єдиним акціонером), наглядовою радою та виконавчим органом», - ідеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, поряд із цим законом було внесено зміни до Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» та виключено із найменування публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» слово «публічне».

Окрім цього, рішенням Київської міської ради від 11.10. 2018 №1876/5940 «Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва» вулицю Мельникова було перейменовано на вулицю Юрія Іллєнка.

Тож уряд постановив затвердити Статут «НСТУ» у новій редакції і відтепер повне найменування телерадіокомпанії - акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», скорочене – АТ «НСТУ». Також згідно з рішенням Київської міської ради змінено місце знаходження телерадіокомпанії – вул. Юрія Іллєнка.