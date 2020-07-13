Суспільне заявило про погашення €10,5 мільйона боргу перед Євроньюз

Суспільний мовник повністю погасив заборгованість держави в розмірі 10,5 млн євро перед АТ «Євроньюз».

Як повідомляється на сайті Суспільного, відповідний акт про звірку взаємних розрахунків і відсутність заборгованості ПАТ «НСТУ» перед АТ «Євроньюз» було підписано 10 липня.

«Відповідно до гарантії, яку АТ «Євроньюз» направило ПАТ «НСТУ» та Міністерству юстиції України, компанія зобов’язується подати всі необхідні заяви для закриття виконавчого провадження і всіх судових справ у Швейцарії протягом трьох робочих днів з моменту отримання останнього платежу. Такі дії АТ «Євроньюз» дозволять повернути державі 15 млн євро фінансової гарантії, яка виділялася для проведення «Євробачення-2017», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, за інформацією АТ «Євроньюз», перші заяви вже подано.

Суспільний мовник нагадує, що цей борг отримав у спадок від Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність 2017 року. НТКУ 2010 року підписала ліцензійний договір з компанією АТ «Євроньюз» на шість років, проте з 2013 року держава перестала виконувати відповідні зобов’язання. 12 травня 2015 року АТ «Євроньюз» подало до Господарського суду м.Києва позов про стягнення з НТКУ 10 млн 591 тис. 224 євро ліцензійних платежів за період з лютого 2013-го по лютий 2015 років. Протягом кількох років тривали суди.

18 лютого 2020 року виконавча служба Міністерства юстиції відкрила виконавче провадження щодо стягнення із Суспільного боргу на користь «Євроньюз», у зв’язку з чим рахунки Суспільного мовника були заблоковані понад 100 днів.

ПАТ «НСТУ» змушене було розпочати виплату заборгованості держави за рахунок власних коштів.

«Нам прикро, що ситуація з боргом держави перед АТ «Євроньюз» тривала 10 років і що Суспільному мовнику довелось погашати заборгованість зі свого власного бюджету, який так нещадно цього року скорочений секвестром. Сподіваємось, що коли в Україну повернуться заморожені у Швейцарії з 2017 року 15 млн євро, то сплачену суму боргу у розмірі 360 мільйонів уряд поверне Суспільному мовнику і ми зможемо до кінця року втілити хоч малу частину з наших амбітних планів на 2020 рік», — прокоментував голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 липня підписав Розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 13 липня на вимогу Президента.