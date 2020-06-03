Рахунки Суспільного розблокували

Рахунки Суспільного розблокували

Укрінформ
Відсьогодні Суспільний мовник може вільно користуватися коштами зі своїх комерційних рахунків.

Про це повідомляє пресслужба НСТУ.

«Із 3 червня Суспільний мовник може вільно користуватися коштами з комерційних рахунків, на які 18.02.2020 наклав арешт відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України задля примусового стягнення з ПАТ «НСТУ» на користь АТ «Євроньюз» боргу в розмірі 10,5 млн євро», - ідеться в повідомленні.

Як нагадали у пресслужбі, 29 травня Господарський суд прийняв ухвалу, якою зупинив примусове стягнення коштів з НСТУ. 1 червня АТ «Євроньюз» попросило виконавчу службу повернути йому документ, який зобов’язував примусово стягувати кошти.

У пресслужбі НСТУ пояснили, що «Євроньюз» погодився дати можливість НСТУ самостійно сплатити борг, а не через блокування рахунків і примусове стягнення виконавчою службою.

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«У вівторок, 2 червня, відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України зняв арешт із рахунків ПАТ «НСТУ». Тож ПАТ «НСТУ» розпочинає погашення боргу з власного бюджету, щоб унеможливити подальше блокування рахунків компанії, і планує завершити виплати «Євроньюз» до кінця місяця», - зазначили в пресслужбі Суспільного мовника.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник державної Національної телекомпаніїУкраїни, яка припинила свою діяльність 2017 року.

Ще 2015 року Рахункова палата у своєму рішенні зазначала про потребу погашення Кабінетом мЯк нагадали в НСТУ, іністрів України фінансових зобов’язань НТКУ перед АТ «Євроньюз» задля уникнення банкрутства майбутнього новоствореного ПАТ «НСТУ». Проте відповідної реакції уряду на це рішення не було.

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