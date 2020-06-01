Аласанія позивається до СБУ через скасування допуску до держтаємниці

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зурабі Аласанія звернувся до суду щодо визнання протиправним розпорядження СБУ, яким було скасовано його допуск до державної таємниці.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Зурабі Аласанії до Служби безпеки України. Позивач просить суд визнати протиправним розпорядження Центрального управління СБУ, яким було скасовано його допуск до державної таємниці", - ідеться в повідомленні.

Зоурема, на думку Аласанії, висновки СБУ про скасування його допуску до держтаємниці були передчасними і такими, що винесені без повного та об’єктивного дослідження фактів.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.