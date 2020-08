Аласанія пояснив, чому "Суспільне" не зареєструвало 12-річного сироту на Дитяче Євробачення

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовила 12-річному волинському школяру Максиму Ткачуку в реєстрації на нацвідбір у дитячому “Євробаченні-2020” через участь у конкурсі ‘Stars of the Albion’, співорганізатором якого є орган виконавчої влади РФ.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія у Фейсбуці.

“Maruv Lite Edition” або "Распятый мальчик version 2.0". Дивлюсь, хвиля наростає (мураєви не сплять). Тепер юзають дитину. І конкурс "Дитяче Євробачення. Максим Ткачук, волинський школяр 12 років, сирота, взяв участь в конкурсі «Stars of the Albion», в Лондоні з піснею «Смуглянка». Переміг. Це було в лютому-березні 20-го року. Його бабуся подала документи на конкурс Дитяче Євробачення, де не вказала участь в лондонському конкурсі. Конкурс «Stars of the Albion», 28.02.2020 – 01.03.2020 був співорганизований конторою «Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне Ця організація є органом виконавчої влади РФ,” - зазначив Аласанія.

Водночас він звернув увагу на правила “Дитячого Євробачення”, які порушила бабуся Ткачука, подаючи заявку на участь у нацвідборі конкурсу. Так, ними передбачається, що учасник гарантує, що “не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних і приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15 березня 2014 року та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів як у період до і під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу Міжнародного конкурсу”.

“Правила порушено. Участь в Євробаченні скасовано”, - констатував Аласанія.

При цьому посадовець також акцентував на тому, що проросійські політики та ЗМІ використовують обговорення цієї теми в своїх інтересах

“Але мураєви майстерно підміняють поняття, і педалюють не «россотрудничество», а «сирота» та «помста за смуглянку». І знаєте - працює. Нахабство та маніпуляції - завжди працюють. Всі обурено перепощують саме «помсту дитині за Смуглянку,” - зауважив Аласанія.

Окрім того, голова правління «НСТУ» навів цитату голови “Россотрудничества” Євгена Примакова стосовно того, що РФ мала на меті використати “лондонський конкурс” задля отримання політичної підтримки та, зокрема, легалізації анексії Криму.

“Так, нам би хотілося отримувати політичну підтримку і солідаризацію. Але це не завжди можливо, і ми це розуміємо. Напевно ми повинні шукати і знаходити людей умовно в Великобританії, які б сказали: «Так, Крим російський». Але там, де ми не можемо знайти таких людей, ми повинні знайти точки солідаризації з будь-якого іншого приводу в загальних інтересах”, - йдеться у цитаті Примакова, наведеній Аласанією.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ із посиланням на бабусю Максима Ткачука опублікували повідомлення про те, що хлопчику анулювали конкурсу заявку в “Дитячому Євробаченні” через нібито помсту за виконанням ним радянської воєнної пісні “Смуглянка” на конкурсі “Stars of the Albion” в Лондоні. Також у певних медіа зазначається, що юний виконавець зазнав через це цькувань і принижень на Батьківщині.

У свою чергу співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив про те, що подасть депутатський запит про перегляд повноважень НСТУ на чолі з Аласанією.

Як повідомляв Укрінформ, до 25 серпня Суспільний мовник приймає заявки на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2020. Цього року діти можуть узяти участь як із власним твором, так і з кавером пісні.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме конкурс удруге поспіль. У 2019 році він проходив у місті Глівіце.