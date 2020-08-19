Україна за період пандемії отримала допомогу від 30 країн та 9 міжнародних організацій

За період пандемії коронавірусу наша країна отримала допомогу від 30 країн та 9 міжнародних організацій.

Як передає Укрінформ, про це зазначила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Фейсбуці.

“За період пандемії COVID-19 Україна отримала допомогу від 9 міжнародних організацій та 30 країн... Безпрецедентна допомога Україні також надається з 2014 року, особливо в питаннях долання наслідків окупації Криму та війни на Донбасі. Майже два мільйони переселенців, 3.4 млн українців, які опинились на межі виживання через російську агресію”, - повідомила вона.

Водночас Міністерство закордонних справ у Фейсбуці повідомляє про мільйони доларів надзвичайної допомоги, тисячі одиниць засобів індивідуального захисту (маски, дезінфікувальні засоби, пластикові щитки, респіратори, медичні захисні окуляри, безконтактні термометри, медичні захисні костюми, одноразові медичні рукавички), тисячі тестів на визначення коронавірусу, десятки апаратів ШВЛ.

Читайте також: Україна направила до Бейрута гуманітарну допомогу

Як відомо, 19 серпня відзначається Всесвітній день гуманітарної допомоги.

Станом на 19 серпня в Україні підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за добу - 1967. Протягом доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.