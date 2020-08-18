У ВМС підтвердили, що Неїжпапа пішов на лікарняний
Таку відповідь дав кореспондентові Укрінформу начальник служби зв‘язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик на запитання про те, чи правда, що у командувача ВМС виявили коронавірус.
«Командувач перебуває, дійсно, на лікуванні, але стосовно його діагнозу - відповідно до Цивільного кодексу України, це особисті дані, які я не маю права розголошувати», - сказав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа нібито заразився коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу у ЗСУ зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, зокрема за добу 1616.