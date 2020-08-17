Суд переніс на 31 серпня апеляцію на запобіжний захід ветеранці "Пумі"

Печерський райсуд Києва переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний «Пума») у вигляді застави у 168 160 грн на 31 серпня.

Про це у Фейсбуці написав її адвокат Віталій Ковальчук, передає Укрінформ.

«Апеляцію Інни Грищенко на очевидно несправедливе рішення Печерського суду про обрання Інні застави 168 160 гривень - відкладено до 31 серпня. Причина звична - Печерський суд не надав матеріали справи», - зазначив Ковальчук.

Зі свого боку Грищенко виклала у Фейсбуці скан-копії двох повісток щодо викликів її на допит на четвер та п'ятницю.

Як повідомлялося, 12 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний «Пума») у вигляді застави у розмірі понад 168 тисяч гривень, а також зобов'язав її носити електронний браслет.

Подружжя добровольців АТО - Інни та Владислава Грищенків - підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.

15 липня 2020 року закінчилася дія попереднього запобіжного заходу для Інни Грищенко, і з неї зняли електронний браслет і всі обов'язки.