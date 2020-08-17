Суд переніс на 31 серпня апеляцію на запобіжний захід ветеранці

Суд переніс на 31 серпня апеляцію на запобіжний захід ветеранці "Пумі"

Укрінформ
Печерський райсуд Києва переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний «Пума») у вигляді застави у 168 160 грн на 31 серпня.

Про це у Фейсбуці написав її адвокат Віталій Ковальчук, передає Укрінформ.

«Апеляцію Інни Грищенко на очевидно несправедливе рішення Печерського суду про обрання Інні застави 168 160 гривень - відкладено до 31 серпня. Причина звична - Печерський суд не надав матеріали справи», - зазначив Ковальчук.

Зі свого боку Грищенко виклала у Фейсбуці скан-копії двох повісток щодо викликів її на допит на четвер та п'ятницю.

Як повідомлялося, 12 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний «Пума») у вигляді застави у розмірі понад 168 тисяч гривень, а також зобов'язав її носити електронний браслет.

Читайте також: Дугарь розповіла про знайомство з ветеранкою "Пумою"

Подружжя добровольців АТО - Інни та Владислава Грищенків - підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.

15 липня 2020 року закінчилася дія попереднього запобіжного заходу для Інни Грищенко, і з неї зняли електронний браслет і всі обов'язки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-