Суд переніс на 31 серпня апеляцію на запобіжний захід ветеранці "Пумі"
Про це у Фейсбуці написав її адвокат Віталій Ковальчук, передає Укрінформ.
«Апеляцію Інни Грищенко на очевидно несправедливе рішення Печерського суду про обрання Інні застави 168 160 гривень - відкладено до 31 серпня. Причина звична - Печерський суд не надав матеріали справи», - зазначив Ковальчук.
Зі свого боку Грищенко виклала у Фейсбуці скан-копії двох повісток щодо викликів її на допит на четвер та п'ятницю.
Як повідомлялося, 12 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний «Пума») у вигляді застави у розмірі понад 168 тисяч гривень, а також зобов'язав її носити електронний браслет.
Подружжя добровольців АТО - Інни та Владислава Грищенків - підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.
15 липня 2020 року закінчилася дія попереднього запобіжного заходу для Інни Грищенко, і з неї зняли електронний браслет і всі обов'язки.