Суд призначив учасниці АТО "Пумі" заставу у майже 170 тисяч

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний «Пума») у вигляді застави у розмірі більше 168 тисяч гривень, а також зобов'язав її носити електронний браслет.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її адвокат Віталій Ковальчук.

“Сьогодні Печерським судом обрано запобіжний захід щодо Грищенко у вигляді застави, з додатковим покладенням на неї обов'язків носити електронний браслет, і так далі. Розмір застави — мінімальний, орієнтовно 168 тисяч гривень”, - сказав Ковальчук.

Зі свого боку, сама Грищенко у Фейсбуці уточнила, що розмір застави, яку їй визначив суд — 168 160 грн, а також, що суд зобов'язав її утриматися від спілкування зі свідками і не виїжджати з Києва.

За її словами, вона разом із захистом готуватиме апеляцію на це рішення суду.

Як повідомлялося, подружжя добровольців АТО - Інни та Владислава Грищенків - підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.

15 липня 2020 року минула дія запобіжного заходу для Інни Грищенко, і з неї зняли електронний браслет і всі обов'язки.