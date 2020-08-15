Український ПЕН закликав міжнародних правозахисників посилити тиск на владу Білорусі

Застосування білоруською владою сили до демонстрантів є кричущим порушенням усіх норм міжнародного та білоруського законодавства в царині прав людини, зокрема Конвенції ООН проти катувань.

Про це йдеться у зверненні Українського ПЕН, оприлюдненому на його офіційному сайті, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 13 серпня підтверджено смерть 2 осіб від рук представників силових структур, а загальна кількість затриманих мирних громадян, за інформацією Міністерства внутрішніх справ Білорусі, наближається до 7000. Серед них, зокрема, письменники, громадські активісти, журналісти білоруських та закордонних масмедіа. З більшістю із них немає зв’язку, місце перебування частини з них невідоме", - зазначають у ПЕН.

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Наголошується, що білоруські правоохоронці ускладнюють, а то й унеможливлюють контакт затриманих іноземних громадян із дипломатичними представництвами їхніх країн. При цьому регулярно надходить інформація про побиття і катування затриманих представниками правоохоронних органів, а правозахисні організації повідомляють про нестерпні умови, в яких перебувають затримані.

Крім того, наголошують в Українському ПЕН, у Білорусі спостерігаються систематичні перебої в доступі до інтернету, блокування сайтів опозиційних організацій та ініціатив. Знані журналісти звільняються з центральних державних медіа на знак незгоди з цензурою у висвітленні протестів.

«Усі ці та інші факти, оприлюднені міжнародними медіа та правозахисниками, дають підстави кваліфікувати дії білоруської влади як державний тероризм відповідно до Женевської декларації про тероризм 1987 року (документ Генеральної Асамблеї ООН A/42/307)», - наголосили автори звернення.

Вони закликали уряди демократичних країн, Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, Раду Організації Об’єднаних Націй з прав людини, інші міжнародні правозахисні та гуманітарні організації посилити тиск на білоруську владу з метою негайного припинення протиправного використання сили проти мирних громадян, застосування тортур, переслідування журналістів і правозахисників, брутальних порушень свободи висловлювання та обмеження доступу до інформації.

Станом на 17:00 під зверненям налічується більше 70-ти підписів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні їх результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.