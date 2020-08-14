НАБУ завершило розслідування у справі Омеляна

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Розслідування ймовірних незаконних дій ексміністра інфраструктури України, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн, завершене. 14 серпня 2020 року колишньому топпосадовцю відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Дії ексміністра кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент.