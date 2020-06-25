Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook.

"Сьогодні, 25 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ексміністра також покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії обов’язків - до 19 серпня включно.

Читайте також: НАБУ виклало матеріали справи Омеляна про портові збори

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент.