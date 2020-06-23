НАБУ виклало матеріали справи Омеляна про портові збори

Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

Сканкопії документів оприлюднені на сторінці відомства у Facebook.

“З огляду на суспільний резонанс наводимо деякі документи з матеріалів слідства”, - зазначили в НАБУ.

Серед оприлюднених документів — зауваження Мінфіну до проєкту постанови Кабміну “Про деякі питання підвищення конкуретноздатності вітчизняних виробників та морських портів” за підписом вже ексміністра фінансів Олександра Данилюка, фрагменти листування між Мінінфраструктури і Мінфіном, документ щодо розрахункової оцінки впливу проєкту наказу “Про зниження ставок портових зборів ДП “АМПУ”, протокол узгодження позицій щодо проєкту Кабміну “Про погодження ставок портових зборів”, тощо.

Документи з матеріалів слідства

У НАБУ нагадали, що у грудні 2017 року ексміністр інфраструктури видав наказ про зниження портових зборів.

“Чи міг так вчинити міністр? Міг, але за винятком: адміністративний збір, розмір якого визначений у Законі України «Про Державний бюджет на 2018 рік», не можна було змінювати наказом міністра, а лише шляхом внесення змін до закону про бюджет. Це — не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став підставою для розслідування детективів”, - заявляють у НАБУ.

Зазначається, що бюджет недоотримав 30,4 млн грн через незаконне зниження саме адміністративного збору.

У НАБУ переконані, що ексміністр усвідомлював можливі негативні наслідки своїх дій, “адже Міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки”.

“Однак наказ колишній міністр видав. Що в сухому підсумку? Зменшення портових зборів, включно з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року. Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр - автор наказу, нині підозрюваний”, - заявили в НАБУ.

Як повідомлялося, 19 червня 2020 року Омеляну повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент.

Крім того, ще раніше, у листопаді 2018 року, НАБУ заявило про завершення досудового розслідування щодо Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський районний суд Києва у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Наразі це провадження щодо Омеляна перебуває у ВАКС.