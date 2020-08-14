Чотири регіони наближаються до 50% заповненості лікарень через COVID-19

У чотирьох регіонах заповненість лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19, становить вже 50%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 14 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50% . На межі 50% перебуває і місто Київ, Чернівецька і Рівненська області. Тобто ті області, де ми фіксуємо велику кількість захворілих і людей, які госпіталізуються”, - сказав Степанов.

Так, за даними МОЗ, за останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано у Харківській області — 205, Львівській - 184, Одеській — 160, Чернівецькій області — 154, Києві — 158.

Також протягом доби до лікарень було госпіталізовано 330 осіб.

З 1732 осіб, у яких протягом доби був лабораторно підтверджений COVID-19, 110 дітей та 78 медпрацівників. Загалом з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 6 093 дитини та 9 570 медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня в Україні лабораторно підтверджено 87 872 випадків COVID-19, з них за добу – 1732. Рішенням комісії ТЕБ та НС від 13 серпня до регіонів зі значним поширенням COVID-19 було віднесено місто Київ, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Одеську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Чернівецьку області.

Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений в Городенківському та Косівському районах Івано-Франківської області, у місті Самбір Львівської області, в місті Біляївка Одеської області, в Рівненській області - міста в Костопільському та Рівненському районі. Також червоний рівень встановлено в Кіцманському районі Чернівецької області.