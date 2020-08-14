Затримані у Мінську українці вже на свободі — правозахисниця

Затримані під час протестів у Мінську українці Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький вже на свободі.

Про це повідомила дружина Рєуцького Олександра Дворецька у Фейсбук, передає Укрінформ.

“Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в Посольство України в РБ. Деталі згодом”, - повідомила вона.

Як передавав Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

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Україна звернулася до влади Білорусі з вимогою звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Рєуцького та Васильєва.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. За останніми даними, у Лукашенка - 80,08% голосів, у Тихановської - 10,09%.

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У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6,7 тисячі осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.