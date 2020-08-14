Малюська анонсував "бетл року" в Печерському суді

Чи не вперше в історії України суд просять для забезпечення позову стягнути з відповідача кілька мільярдів гривень.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив глава Міністерства фінансів Денис Малюська, анонсуючи розгляд заяви шести британських компаній, який має сьогодні відбутися у Печерському суді.

«У Печерському суді бетл року, розгляд заяви шести британських компаній (за чутками, контрольованими Суркісами) проти Приватбанку та Мінфіну. Здається, вперше в історії нашої країни суд просять у якості забезпечення позову стягнути з відповідача кілька мільярдів гривень», - написав Малюська.

Він нагадав, що у позові суд просили зобов‘язати Приватбанк обслуговувати депозити британських компаній. Для забезпечення позову у 2017 році суд уже (не розглядаючи справи по суті) зобов‘язав банк обслуговувати депозити британських компаній. З 2017 року, за словами Малюськи, ухвала про забезпечення позову виконана Приватом не була з тих мотивів, що депозитів не існує, і вони були конвертовані у капітал банку.

Як указав глава Мінфіну, позивачі просять установити порядок виконання ухвали про забезпечення позову, якою стягнути суми депозитів та нарахованих процентів з Привату на користь позивачів.

«Екзотичність ситуації у тому, що спочатку забезпечка була майже ідентичною позовним вимогам, а завтра забезпечка може стати навіть радикальнішою за позовні вимоги», - резюмував Малюська.