У вишах почали приймати заяви на бакалаврат

Розпочалося подання електронних заяв для вступу на бакалавра та наскрізного магістра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Сьогодні, 13 серпня, розпочато прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети на https://ez.osvitavsim.org.ua/ та триватиме до 22 серпня (до 16 серпня для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня)", - йдеться у повідомленні.

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності – це важливий крок, адже її зміна після подання заяви є неможливою.

Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати бюджетне місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на поточну конкурсну пропозицію. Як свідчить практика, кардинально вони не змінюються, лише можуть зростати на топові спеціальності.

Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня розпочалася вступна кампанія у заклади вищої освіти. Т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що початок занять у закладах вищої освіти розпочнеться 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня для першокурсників та магістратури.