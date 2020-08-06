МОН перенесло дату додаткової сесії для вступу на магістратуру

Міністерство освіти та науки перенесло додаткову сесію вступних випробувань в магістратуру на 19 вересня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, відповідний наказ оприлюднений 6 серпня, передає Укрінформ.

"Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, третю сесію перенесуть на 19 вересня", - повідомляє МОН.

Таке рішення було прийнято для того, щоб дати шанс вступникам на магістратуру, які не мали можливості взяти участь в основній та додатковій сесіях або не склали їх, вступити до ЗВО до початку осіннього призову.

Окремо у міністерстві наголосили, що результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт.

Третя сесія – платна, вартість окремо визначатиме Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація на третю сесію триватиме з 17 до 25 серпня, а сам іспит відбудеться 19 вересня. Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

Як повідомляв Укрінформ, єдиний вступний іспит до магістратури.з іноземної мови (ЄВІ) відбувся 1 липня.