Абітурієнти вже зареєстрували понад 150 тисяч е-кабінетів

Вступники до закладів вищої освіти від початку вступної кампанії зареєстрували понад 152 тисячі електронних кабінетів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ДП "Інфоресурс".

Згідно з цими даними, станом на 10 серпня створено 152 132 електронні кабінети на вступ на бакалаврат, з них активовано 152 112.

Для вступу в магістратуру вступники створили 42 995 електронних кабінетів, з них активовано 42 989. На вступ у магістратуру подано 57 452 заяви.

Як повідомляв Укрінформ, вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочалася 1 серпня. Вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання у період з 13 по 22 серпня. Кількість заяв на контрактну форму навчання є необмеженою.