За поліпшені камери у СІЗО вже сплатили майже пів мільйона гривень
Як повідомляє Укрінформ, такі дані у Фейсбуку оприлюднило Міністерство юстиції
«Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тис. гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільшу суму сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тисячі гривень.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.
Наприкінці липня Міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування послугами платних камер у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою («Послуга наперед»).