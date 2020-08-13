За поліпшені камери у СІЗО вже сплатили майже пів мільйона гривень

За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов та харчування у 17 слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби сплачено 495,5 тис. грн.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані у Фейсбуку оприлюднило Міністерство юстиції

«Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тис. гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу суму сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тисячі гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

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Наприкінці липня Міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування послугами платних камер у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою («Послуга наперед»).