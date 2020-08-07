Подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО вже принесли 25 тисяч гривень

Станом на 5 серпня в Україні реалізовано 11 подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у слідчих ізоляторах - на суму понад 25 тисяч гривень.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

“Станом на 5 вересня реалізовано сертифікатів на 25 тис. 408 гривень. Це Київ, Харків, Запоріжжя та Івано-Франківськ”, - розповіла Висоцька.

Вона уточнила, що реалізовано 11 сертифікатів на різну кількість днів перебування у платних камерах СІЗО з поліпшеними умовами.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції запустило нову послугу - подарунковий сертифікат на користування платними камерами у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою ("Послуга наперед").

Міністр юстиції Денис Малюська уточнив, що сертифікат діє протягом 6 місяців після придбання. Якщо протягом цього строку його власник не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору.

Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платного надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року. Зараз послуга доступна у 19 СІЗО.