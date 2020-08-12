Зеленський підтримує надання президентських стипендій випускникам, які найкраще склали ЗНО

Серед випускників, які цьогоріч здобули найвищі результати під час ЗНО, є представники різних регіонів, і це свідчить про якісну освіту у різних куточках України.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з випускниками закладів загальної середньої освіти, які набрали найбільше балів за результатами ЗНО, повідомляє пресслужба глави держави.

«Це дуже круто, що є (випускники – ред.) з усієї України. Це говорить про те, що стереотип, що тільки в столицях найрозумніші, – помилковий. Зараз ми бачимо свідчення цього», – зауважив глава держави.

Він додав, що дуже пишається тим, що в Україні є такі талановиті випускники й випускниці.

«Ви молодці. Тому я із задоволенням хотів з вами поспілкуватися, привітати вас. Одна надія на таких, як ви. Тому що нове покоління – це не просто молоді люди, а освічені люди, носії знань», – сказав Зеленський.

Президент поцікавився у випускників, до якого університету вони планують вступати, ким мріють стати, яким було навчання у школах, чого бракувало навчальному процесу.

Як зазначають у пресслужбі Президента, особливий акцент у розмові було зроблено на розвитку науки та наукової діяльності в Україні. Діти зазначили, що після здобуття освіти багато хто хотів би продовжити діяльність на батьківщині.

Президент погодився з тим, що держава має докладати зусиль для сталого розвитку різних галузей економіки й напрямів суспільної діяльності, а не робити це лише тоді, коли в цьому з’являється нагальна потреба, як, наприклад, модернізація армії фактично під час війни чи забезпечення системи охорони здоров’я у розпал епідемії коронавірусу.

«Ми повинні на державному рівні це робити, щоб вмовити вас не їхати. Ми повинні робити все, щоб дійсно були такі економічні умови, щоб ви могли тут залишитися й знайти гарну роботу – і не лише в Києві», – наголосив Зеленський.

Він також підтримав ініціативу надання президентських стипендій учням, які набрали максимальну кількість балів під час ЗНО.

Присутній на зустрічі виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет обговорив з молоддю питання реформування освітньої галузі України, поліпшення науково-практичної бази та налагодження практичної співпраці шкіл, особливо старших класів, з вишами, «щоб діти мали змогу відчути, куди вони можуть спрямувати набуті знання й де використовувати їх надалі».

Випускники висловилися за доступність для учнів участі в реалізації освітніх проєктів, наприклад таких, як «Всеукраїнська школа онлайн».

На згадку про зустріч абітурієнти отримали від глави держави та в.о.міністра президентські годинники та річний безлімітний абонемент на відвідування «Музею науки Малої академії наук України», який у вересні розпочне роботу на території ВДНГ.