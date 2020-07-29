ЗНО на 200 балів склали вдвічі більше учасників, ніж торік
Про це на брифінгу 29 липня сказав в.о.директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Найбільший приріст по 200 балах є з фізики, математики, історії України, англійської мови", - сказав Бойко.
Так, в основну сесію ЗНО з математики 200 балів за тест отримали 142 особи, в 2019 році - 98 осіб.
З англійської мови 200 балів цьогоріч набрали 84 особи, в 2019 році - 36, з німецької мови відповідно 3 особи і одна особа.
З фізики - 64 особи цьогоріч у порівнянні з 4-ма особами у 2019 році.
З хімії у цьогорічному ЗНО 49 осіб вийшли на результат у 200 балів, в минулому році - 77 осіб, з історії України - 49 осіб цьогоріч і 13 осіб у 2019-му.
З біології 200 балів отримали 44 особи проти 26 минулоріч.
З української мови та літератури 200 балів отримали 8 осіб, в минулому році 17 осіб.
З географії найвищий бал у цьому році отримали 3 особи, в 2019 - 1 особа.
З французської мови на 200 балів тест написала 1 особа, в минулому році таких результатів не показав жоден учасник ЗНО.
З іспанської мови тест на 200 балів не склав жоден учасник.
У минулому році загальна кількість учасників ЗНО, які склали один або кілька тестів на 200 балів - 247 осіб.
Як зазначив на брифінгу т.в.о.міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, з усіх предметів тести на 200 балів не написав ніхто з учасників ЗНО, проте 2 особи набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.
Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО тривала з 25 червня до 17 липня. Учасники ЗНО мали можливість скласти тести щонайбільше з 4 предметів, з яких два обов'язкові і два предмети на вибір.
З 24 липня стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона триватиме до 10 серпня.