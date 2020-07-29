ЗНО на 200 балів склали вдвічі більше учасників, ніж торік

У 2020 році кількість учасників ЗНО, які отримали за тестову роботу 200 балів, склала 447 осіб. Це майже вдвічі більше у порівнянні з попереднім роком.

Про це на брифінгу 29 липня сказав в.о.директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільший приріст по 200 балах є з фізики, математики, історії України, англійської мови", - сказав Бойко.

Так, в основну сесію ЗНО з математики 200 балів за тест отримали 142 особи, в 2019 році - 98 осіб.

З англійської мови 200 балів цьогоріч набрали 84 особи, в 2019 році - 36, з німецької мови відповідно 3 особи і одна особа.

З фізики - 64 особи цьогоріч у порівнянні з 4-ма особами у 2019 році.

З хімії у цьогорічному ЗНО 49 осіб вийшли на результат у 200 балів, в минулому році - 77 осіб, з історії України - 49 осіб цьогоріч і 13 осіб у 2019-му.

З біології 200 балів отримали 44 особи проти 26 минулоріч.

З української мови та літератури 200 балів отримали 8 осіб, в минулому році 17 осіб.

З географії найвищий бал у цьому році отримали 3 особи, в 2019 - 1 особа.

З французської мови на 200 балів тест написала 1 особа, в минулому році таких результатів не показав жоден учасник ЗНО.

З іспанської мови тест на 200 балів не склав жоден учасник.

У минулому році загальна кількість учасників ЗНО, які склали один або кілька тестів на 200 балів - 247 осіб.

Як зазначив на брифінгу т.в.о.міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, з усіх предметів тести на 200 балів не написав ніхто з учасників ЗНО, проте 2 особи набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО тривала з 25 червня до 17 липня. Учасники ЗНО мали можливість скласти тести щонайбільше з 4 предметів, з яких два обов'язкові і два предмети на вибір.

З 24 липня стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона триватиме до 10 серпня.