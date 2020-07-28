Від 20 до 100 тисяч: в Мукачеві учням платять за успішне складання ЗНО
Укрінформ
В Мукачеві школярі, які складають ЗНО на 200 балів, отримують від міста від 20 до 100 тисяч гривень.
Про це повідомляють в Мукачівській міськраді у Facebook.
"В Мукачеві школярі, які успішно складуть ЗНО отримають від 20 до 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стипендія в 20 тисяч гривень нараховується за отримання 200 балів з одного предмету, 50 тисяч – за 400 балів з двох предметів, та 100 тисяч – за 600 балів з трьох предметів.
Таку ініціативу в Мукачеві втілюють з 2018 року. Кошти школярам виплачують за рахунок освітньої програми.