На допомогу сім’ям загиблих та постраждалих в АТО виділили понад 9 мільйонів

Кабінет Міністрів виділив 9,26 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в АТО, та особам, які стали особами з інвалідністю під час участі в операції.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуціповідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу»).

«На сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято проєкт розпорядження "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції", - написав Мокан.

Він повідомив, що одноразову грошову допомогу буде надано родинам п'яти загиблих та п'ятьом особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, одержаних під час участі в АТО.