У Києві відбулася акція на підтримку народу Білорусі

Біля посольства Білорусі в Україні відбулася акція солідарності з учасниками протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів у сусідній країні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції біля посольства тримали національні біло-червоно-білі прапори Білорусі, а також плакати зі словами підтримки народу сусідньої країни.

Акція солідарності з білорусами під посольством РБ / Фото: Олег Давиденко, Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

Читайте також: ЄС вивчає можливість санкцій проти білоруських можновладців і силовиків

У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.