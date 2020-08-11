Дванадцять моряків із судна SRAKANE повернулися в Україну – МЗС

Українці-члени екіпажу судна SRAKANE після року ізоляції в бразильському порту повернулися на батьківщину.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство закордонних справ повідомило у Фейсбуці.

Зазначається, що на початку червня стало відомо, що 12 громадян України, які входили до складу екіпажу судна SRAKANE, фактично опинилися в ізоляції в порту міста Сан-Себастіан (штат Сан-Паулу, Бразилія), майже рік не отримували заробітну плату та не могли повернутися до України.

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Українські консули у Сан-Паулу одразу ж встановили контакти з бразильськими компетентними органами, оперативно організували відвідання судна та забезпечили надання необхідної медичної допомоги одному з наших співвітчизників. «Завдяки роботі консулів та скоординованим з бразильською стороною діям впродовж липня усі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату та нарешті успішно повернулися на Батьківщину», - поінформували в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 14 громадян України – членів екіпажу танкера «Рута» 19 червня повернулися додому після понад трьох років ув'язнення в Лівії.