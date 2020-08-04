Моряків знайшли на безлюдному острові в Тихому океані завдяки напису SOS на піску

Трьох моряків, що зникли безвісти 30 липня, знайшли на безлюдному острові в Мікронезії у Тихому океані завдяки напису SOS на піску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

Як зазначається, екіпаж хотів пройти на судні близько 40 км між двома атолами, однак в дорозі вони збилися з курсу, а в човні закінчилося паливо.

Моряки великими літерами написали повідомлення SOS на піску, що врятували їм життя.

Австралійські військові кораблі та авіація знайшли моряків 2 серпня на крихітному острові Пікелот за 190 км на захід від місця, з якого вони вирушили.

Військовий вертоліт доправив їм воду і їжу, а найближчим часом до острова причалить мікронезійський патрульний корабель, який має забрати моряків.

фото: Міноборони Австралії