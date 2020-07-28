Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти

Після того, як тропічний ураган «Ханна» вдарив по Мексиці, жертвами цієї стихії вже стали 4 особи.

Про це повідомляє портал Milenio.

«Паводки, розливи річок, сильні вітри, щонайменше 4 людини загинули та 4 зникли безвісти, пошкоджені будинки та знищені транспортні засоби – усе це наслідки урагану «Ханна» на півночі Мексики», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 людини загинули в штаті Тамауліпас, ще 2 – в Коауїлі.

Цей ураган, який у неділю ослаб до тропічного шторму, а в понеділок втратив силу й став тропічною депресією, приніс із собою великі зливи та вітри. Через розгул стихії місцева влада евакуювала з постраждалих районів понад 1100 жителів.

Наразі «Ханна» вирує в районі штатів Дуранго та Сакатекас, де теж очікуються потужні зливи.

Дещо раніше повідомлялося, що цей ураган навіть зруйнував частину «стіни Трампа» на кордоні США з Мексикою. А в американському Техасі через «Ханну» було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Фото: Milenio Digital