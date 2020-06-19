14 моряків прилетіли в Україну після трьох років у в’язниці Лівії

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився спеціальний рейс з 14 громадянами України – членами екіпажу танкера «Рута», які повернулися додому після понад трьох років ув'язнення в Лівії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Це наше завдання – повертати українських громадян. Я дуже радий, що 14 членів екіпажу танкера «Рута», які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім’ї», – зазначив Президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що моряки повернулися додому майже через три з половиною роки.

Глава держави подякував за успішну роботу МЗС, СБУ, а також усім небайдужим, хто допомагав.

Як повідомлялося, у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором. Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути", 14 українців, за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти. Танкер належить державі Україна і знаходиться на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальнику «Manchester Shipping S.A».

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозвіл на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

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Усі вказівки від судновласника "Рути" надходили на комп'ютер капітана електронною поштою. Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер було вилучено лівійцями, і можливості довести свою невинуватість екіпажу не дали.

Спочатку моряків утримували в одній із в'язниць Тріполі, потім їх перевели до Таджура.

Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті. Усі 14 осіб екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг вплинули на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби.

29 квітня Апеляційний суд міста Тріполі ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера «Рута». Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені до міста Місурата.

Фото: ОП