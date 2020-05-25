З піратського полону звільнили ще одного українського моряка

Український моряк з судна Tommi Ritscher, який був захоплений піратами у Гвінейській затоці, звільнений з полону і наразі перебуває в одній з європейських країн.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

«Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV Tommi Ritscher", - написав дипломат.

Він нагадав, що напад піратів на судно, під час якого був захоплений український моряк, стався у Гвінейській затоці 19 квітня.

Кулеба повідомив, що співробітники Посольства України в Нігерії забезпечили міграційні та митні процедури. «Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину», - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, звільнені з піратського полону 7 українських моряків - членів екіпажу контейнеровоза MSC TALIA F уже повернулися на Батьківщину.