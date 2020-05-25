Звільнені з піратського полону семеро моряків уже в Україні – МЗС

Про це повідомив у Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Щойно на Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону 7 громадян України, які входили до складу екіпажу судна «MSC TALIA F»», - написав дипломат.

Він відзначив, що звільнення наших моряків є результатом злагодженої наполегливої роботи українських дипломатів та судновласника, який був активно задіяний у процесі перемовин з піратами.

Як повідомляв Укрінформ, семеро українців - членів екіпажу контейнеровоза «MSC TALIA F» були захоплені піратами 22 березня у Гвінейській затоці.