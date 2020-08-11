Справи Майдану: до ДБР запрошують постраждалих від отруєння невідомими газами

До Державного бюро розслідувань запрошують постраждалих від отруєння невідомими газами під час Майдану.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань запрошують на зустріч осіб, які під час участі в подіях Євромайдану у 2013-2014 роках постраждали внаслідок застосування працівниками правоохоронних органів спеціальних засобів із газами невідомого походження", - йдеться у повідомленні на сайті бюро.

Зазначається, що отримані дані будуть використані під час проведення судово-медичних експертиз у рамках розслідування кримінального провадження з використанням нової методики розслідування "справ Майну".да

Зустріч відбудеться 14 серпня 2020 року о 14:00 годині у приміщенні ДБР за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, поверх 6, актова зала.

Участь у заході візьме спеціаліст у галузі токсикології зі США.