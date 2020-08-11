Справи Майдану: до ДБР запрошують постраждалих від отруєння невідомими газами

Справи Майдану: до ДБР запрошують постраждалих від отруєння невідомими газами

Укрінформ
До Державного бюро розслідувань запрошують постраждалих від отруєння невідомими газами під час Майдану.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань запрошують на зустріч осіб, які під час участі в подіях Євромайдану у 2013-2014 роках постраждали внаслідок застосування працівниками правоохоронних органів спеціальних засобів із газами невідомого походження", - йдеться у повідомленні на сайті бюро.

Зазначається, що отримані дані будуть використані під час проведення судово-медичних експертиз у рамках розслідування кримінального провадження з використанням нової методики розслідування "справ Майну".да

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Зустріч відбудеться 14 серпня 2020 року о 14:00 годині у приміщенні ДБР за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, поверх 6, актова зала.

Участь у заході візьме спеціаліст у галузі токсикології зі США.

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