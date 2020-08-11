На кордоні з Угорщиною можливі черги через посилений COVID-контроль

У пунктах пропуску "Чоп" та "Лужанка" на кордоні з Угорщиною збільшуються черги у зв'язку із запровадженням угорською стороною додаткових заходів контролю для недопущення поширення коронавірусної інфекції та ретельної перевірки документів подорожніх.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці.

У відомстві зазначили, що, окрім паспортних документів, прикордонною поліцією Угорщини ретельно перевіряються документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. Відповідно, збільшується час на проходження контрольних процедур.

При цьому в ДПСУ нагадують, що на українсько-угорському кордоні суміжною стороною визначені для транзитного проїзду виключно пункти пропуску "Чоп (Тиса)" та "Лужанка".

Наразі перед пунктом пропуску "Лужанка" на оформлення очікують близько 150 мікроавтобусів, ще майже 100 транспортних засобів перебувають перед пунктом пропуску "Чоп (Тиса)". Минулої доби через ці пункти пропуску кордон з Угорщиною загалом перетнули по 400 легкових транспортних засобів.

У ДПСУ запевняють, що співробітники Чопського та Мукачівського прикордонних загонів продовжують оперативно забезпечувати належні процедури прикордонного контролю з українського боку кордону, а також постійно підтримують взаємодію та обмін інформацією з представниками прикордонної поліції Угорщини.

Окрім того, задля дотримання належного режиму у пунктах пропуску виставлено додаткові прикордонні наряди, а за додержанням правил дорожнього руху та громадського порядку поза пунктами пропуску слідкують співробітники Національної поліції.

З огляду на це прикордонники просять громадян врахувати інформацію при плануванні подорожі за кордон та обирати для себе оптимальні маршрути руху.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.