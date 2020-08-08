Прем'єр Угорщини хоче закрити країну для мігрантів через "біологічну загрозу"

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що мігранти становлять "біологічну загрозу", тож слід заборонити їм в'їзд до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC Internacional.

За словами Орбана, в'їзд до країни мігрантам має бути заборонено, оскільки під час пандемії COVID-19 вони є потенційними "біологічними бомбами".

"Усі нелегальні мігранти, які хочуть в'їхати до країни без контролю, не тільки порушують угорські закони, а й становлять біологічну загрозу. Пов'язуючи міграцію та зараження, ми створюємо образ, ніби всі мігранти - це біологічна бомба, що може заразити нас. Це не так, тільки деякі з них, але ми не знаємо, хто саме", - заявив угорський прем'єр.

Він уточнив: оскільки неможливо точно встановити, хто з приїжджих до країни є носієм коронавірусу, необхідно "розглядати всіх мігрантів як потенційних поширювачів інфекції".

"Це може бути несправедливою позицією, але з погляду угорців, які можуть стати жертвами хвороби, ми мусимо дбати про самооборону", - додав Орбан.

Як повідомлялося, в Угорщині, країні з майже 10 мільйонами населенням, підтверджено 4621 випадок COVID-19, у тому числі 602 летальних.

Фото: Getty Images