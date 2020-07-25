Обмеження свободи ЗМІ в Угорщині: протестувальники прийшли під офіс Орбана
Про це повідомляє АР.
"Кілька тисяч людей взяли участь у Марші солідарності з Index», - йдеться у повідомленні.
Завершився марш виступами перед офісами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Яноша Адера.
У цей же день понад 80 співробітників видання пішли за власним бажанням, тому що звільнення головреда Саболча Дулла «поставило під загрозу професійну незалежність» видання і його майбутнє.
Як зазначає видання, вебсайт Index вже давно став ціллю прем'єр-міністра Орбана, який колись назвав його «фабрикою фальшивих новин». Після того як союзники прем'єр-міністра придбали контроль над рекламними продажами сайту, незалежність видання опинилася під загрозою.
Минулого місяця Index перевів свій рівень на "барометрі незалежності» з «незалежного» на "знаходиться в небезпеці", оскільки керівництво видання запланувало реорганізувати редакцію, проти чого рішуче виступили її співробітники. Розкол межу адміністрацією і редакцією видання негативно вплинув і на доходи від реклами на сайті, що призвело до звільнення головного редактора.