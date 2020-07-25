Обмеження свободи ЗМІ в Угорщині: протестувальники прийшли під офіс Орбана

У п'ятницю, 24 липня, тисячі людей вийшли на протест проти обмеження свободи ЗМІ після звільнення головного редактора незалежного інтернет-видання Index.hu.

Про це повідомляє АР.

"Кілька тисяч людей взяли участь у Марші солідарності з Index», - йдеться у повідомленні.

Завершився марш виступами перед офісами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Яноша Адера.

У цей же день понад 80 співробітників видання пішли за власним бажанням, тому що звільнення головреда Саболча Дулла «поставило під загрозу професійну незалежність» видання і його майбутнє.

Як зазначає видання, вебсайт Index вже давно став ціллю прем'єр-міністра Орбана, який колись назвав його «фабрикою фальшивих новин». Після того як союзники прем'єр-міністра придбали контроль над рекламними продажами сайту, незалежність видання опинилася під загрозою.

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Минулого місяця Index перевів свій рівень на "барометрі незалежності» з «незалежного» на "знаходиться в небезпеці", оскільки керівництво видання запланувало реорганізувати редакцію, проти чого рішуче виступили її співробітники. Розкол межу адміністрацією і редакцією видання негативно вплинув і на доходи від реклами на сайті, що призвело до звільнення головного редактора.