NYT планує перевести працівників із Гонконгу до Сеула через новий китайський закон

Видання New York Times оголосило про намір перевести частину свого штату із Гонконгу до Сеула у зв’язку з побоюванням щодо свободи ЗМІ після прийняття нового китайського безпекового закону.

Про це повідомляє BBC.

«У виданні New York Times заявили, що переведуть частину співробітників із Гонконгу в південнокорейський Сеул, оскільки зростає тривога через потенційні ускладнення в місті, пов’язані з новим китайським законом про безпеку», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, керівництво видання побоюється, що цей новий закон порушить свободу ЗМІ, яка до того була у Гонконгу на кардинально вищому рівні, ніж на континентальній території КНР. У виданні говорять про «непевне майбутнє Гонконгу як журналістського хабу».

Планується, що в Гонконгу залишаться працювати репортери New York Times, але весь редакторський штат поступово переїде в Сеул.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна — дві системи".