NYT планує перевести працівників із Гонконгу до Сеула через новий китайський закон
Про це повідомляє BBC.
«У виданні New York Times заявили, що переведуть частину співробітників із Гонконгу в південнокорейський Сеул, оскільки зростає тривога через потенційні ускладнення в місті, пов’язані з новим китайським законом про безпеку», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, керівництво видання побоюється, що цей новий закон порушить свободу ЗМІ, яка до того була у Гонконгу на кардинально вищому рівні, ніж на континентальній території КНР. У виданні говорять про «непевне майбутнє Гонконгу як журналістського хабу».
Планується, що в Гонконгу залишаться працювати репортери New York Times, але весь редакторський штат поступово переїде в Сеул.
Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.
Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна — дві системи".