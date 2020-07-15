NYT планує перевести працівників із Гонконгу до Сеула через новий китайський закон

NYT планує перевести працівників із Гонконгу до Сеула через новий китайський закон

Укрінформ
Видання New York Times оголосило про намір перевести частину свого штату із Гонконгу до Сеула у зв’язку з побоюванням щодо свободи ЗМІ після прийняття нового китайського безпекового закону.

Про це повідомляє BBC.

«У виданні New York Times заявили, що переведуть частину співробітників із Гонконгу в південнокорейський Сеул, оскільки зростає тривога через потенційні ускладнення в місті, пов’язані з новим китайським законом про безпеку», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, керівництво видання побоюється, що цей новий закон порушить свободу ЗМІ, яка до того була у Гонконгу на кардинально вищому рівні, ніж на континентальній території КНР. У виданні говорять про «непевне майбутнє Гонконгу як журналістського хабу».

Планується, що в Гонконгу залишаться працювати репортери New York Times, але весь редакторський штат поступово переїде в Сеул.

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Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна — дві системи".

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