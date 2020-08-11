Українці здатні протистояти агресії РФ своєю єдністю — Ткаченко

Українці здатні протистояти агресії РФ своєю єдністю — Ткаченко

Укрінформ
Українське суспільство здатне протистояти російській агресії тим, що воно може бути єдиним, може слухати одне одного і поважати точку зору іншого.

Таку думку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив в інтерв'ю Укрінформу.

"Це асиметрична відповідь російській агресії. Їм ми не можемо протиставити ядерну зброю. Їм ми можемо протиставити те, що ми будемо єдиними, сильними, те, що ми визнаємо культурну спадщину різних регіонів і те, що ми можемо вести розмову зовсім в інших парадигмах. Росія використовує наратив, що Україна "слабка і не відбулася". Мені дуже не хотілося, щоб ми в наших медіа використовували ті самі речі - одні патріоти, інші русофіли. Ми маємо суспільство, яке здатне протистояти цій агресії тим, що воно може бути єдиним, може слухати одне одного і поважати точку зору іншого", - сказав Ткаченко.

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Шість років тому, 1 березня 2014 року, Росія офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Тоді у низці міст півдня і сходу України — Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Донецьку і Луганську, відбулися масові акції з проросійськими гаслами. Це був черговий етап кремлівського сценарію з окупації України, розпочатого, по суті, ще 20 лютого, коли на території Криму з’явилися перші "зелені чоловічки".

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РФ продовжує чинити агресію проти України. При тому постійно проводить в інформаційному просторі України, інших країн та міжнародних організацій заходи, спрямовані на висвітлення України з негативного боку, на введення в оману. Українська сторона на міжнародній арені змушена нагадати про те, що РФ, розпочавши цю збройну агресію, порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатьох договорів та угод.

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