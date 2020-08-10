Танець, свищик та вінок: Нацперелік поповнився елементи нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики включило до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини ще три.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

До Нацпереліку внесено, зокрема, «Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ», «Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик», «Технологію виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині».

Ці елементи включені до переліку відповідно до рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка підтримала ініціативи відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, комунального закладу «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» Управління культури і туризму Харківської ОДА та громадської організації «Етномайстерня Коло».

Відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики підписано 5 серпня.

Як зазначається, Аркан з Ковалівкою – чоловічий танець з двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою.

Валківський свищик – глиняна звукова забавка майже монохромного охристого оздоблення, що має два основні та один або два (рідше три) додаткові отвори для видобування звуків. Виліплюють валківські свищики лише руками, без застосування гончарного кола чи моделюючих форм.

Щодо «воскового» вінка, то він з’явився на Вінниччині наприкінці ХІХ − на початку ХХ ст. і побутував до кінця 80-х років ХХ ст. як незмінний атрибут вбрання молодої. На Вінниччині «воскові» вінки виготовляють за допомогою дроту, паперу (кольорового, білого), флористичної стрічки, фольги, ниток, намистин, тканини.

Як повідомляється на сайті Українського центру культурних досліджень, станом на 1 квітня 2020 року до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України було включено 18 елементів НКС.