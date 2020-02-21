Прип'ять хочуть додати у список спадщини ЮНЕСКО: у Бородянського готують документи

У Міністерстві культури, молоді та спорту триває робота щодо внесення Прип'яті в Чорнобильській зоні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявила заступник міністра культури, молоді та спорту з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко в ефірі телеканалу «Україна-24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми теж у міністерстві вже думали про те, що нам робити з цією територією. Дуже багато запитів, що це і культурна спадщина, і природна спадщина, і ми маємо якимось чином законсервувати, зберегти те, що є, щоб така трагедія, яка сталася, не повторювалася, і водночас щоб це місце стало меморативним. Насправді це і наша національна пам'ять, і зараз ті процеси, які відбуваються, вони абсолютно логічні, треба щось з цим робити і так залишати не можна. Ми знаємо, що на цій території є неконтрольовані туристичні потоки, і що руйнуються вже ті пам'ятки. Ми зараз працюємо над тим, яким чином ми сформуємо досьє і взагалі які критерії ми застосовуємо для того, щоб ця пам'ятка могла бути внесена до списку ЮНЕСКО", - поінформувала Фоменко.

За її словами, на сьогодні ЮНЕСКО змінило принципи розгляду об'єктів до внесення до свого списку, і ці правила стали більш суворими.

"Ми знаємо, що ЮНЕСКО завжди вимагає дуже чіткі параметри, за якими пам'ятка вноситься або не вноситься, і дуже важливо спочатку всередині пропрацювати всі деталі. Чи це пам'ятка культури, чи це пам'ятка природи, чи це пам'ятка, пов'язана з антропогенним фактором, катастрофою, тобто яким чином нам робити акцент в досьє. Яким чином буде потім утримуватися ця територія. Іноді вирують такі помилкові думки, що якщо це пам'ятка ЮНЕСКО, то це відразу збільшує туристичні потоки і туристичну привабливість. Так, це дійсно одна з характеристик, але пам'ятка ЮНЕСКО завжди має при собі багато обмежень. Наприклад, не можна змінювати експонати, не можна штучно добудовувати якісь речі, які вже зруйновані, не можна замінювати ту техніку, яка там залишена. Але тут не треба забувати, що це не просто місце пам'яті, а це до сьогоднішнього дня надзвичайно небезпечна територія, і це треба враховувати", - сказала Фоменко.

Вона зазначила, що якщо будь-яка пам'ятка стає вже об'єктом ЮНЕСКО, то це накладає певні зобов'язання на державу щодо утримання такої пам'ятки, щодо визначення буферних зон навколо неї, щодо утворення плану управління і постійного державного фінансування.

"Яким чином формувати досьє - це, звичайно, наукова робота, це має бути дуже глибинна наукова робота. У нас в Україні є інституції, які займаються формуванням таких досьє, які успішно формують досьє для подання до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і це вже робота науковців", - додала вона.