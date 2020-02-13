Місія ЮНЕСКО оцінила стан Софійського собору та Києво-Печерської лаври

Моніторингова місія ЮНЕСКО/ІКОМОС за результатами нинішнього візиту до столиці та оцінки стану збереження Собору Святої Софії й Києво-Печерської лаври вкаже у своєму звіті на певну динаміку у цьому питанні.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко повідомила на брифінгу в Укрінформі за результатами зустрічі з експертами місії.

“Думаю, що у тому письмовому звіті, який ми отримаємо за результатами місії, і який буде доступний на сайті ЮНЕСКО, ми побачимо позитивні зрушення щодо оцінки нашої роботи”, - сказала Фоменко.

За її словами, фахівці місії відвідали об'єкти, де звертали увагу в першу чергу на фізичний стан Собору Святої Софії та прилеглих монастирських споруд, Києво-Печерської лаври, вплив антропогенних та інших факторів на їх збереження. Також вони враховували стан буферної зони об’єктів, візуальність, тобто, ті точки, з яких відкривають види й можна побачити цілість, автентичність об’єктів, пейзаж.

“Ми можемо констатувати, і це констатували експерти, що серйозних проблем навколо об'єктів та у самих об'єктах немає”, - додала заступник міністра.

Вона нагадала про те, що у Міністерстві культури, молоді та спорту затвердили нові буферні зони в Києві, зокрема об’єднали зони Софії Київської та Києво-Печерської лаври, аби краще захистити, та відправили документи про це в ЮНЕСКО.

“У липні, коли ми будемо представляти і захищати свою позицію перед комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, будемо мати сильні аргументи на користь стану збереження нашого об’єкту. До того часу Міністерство культури молоді та спорту планує затвердити історико-архітектурний план міста Києва, який має стати частиною загального генерального плану столиці. Ми дуже виважено підходимо до цього питання. Звичайно, це відкрита дискусія. Ми будемо проводити і фокус-групи, і найближчим часом на нашому сайті з'явиться алгоритм того, яким чином ми розглядатимемо цей історико-архітектурний план. Будемо спиратися на думку фахівців, науковців, враховувати думку мешканців міста Києва та київської громади”, - наголосила Фоменко.

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Вона також нагадала про те, що попередня місія ЮНЕСКО/ІКОМОС приїздила до України у 2017 році. Відтоді українська влада працювала над усуненням певних недоліків та стабілізацією ситуації довкола пам’яток.

Фото: uk.wikipedia.org