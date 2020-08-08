Зеленський доручив уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19

Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу», – сказав Зеленський.

З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні Президент дав доручення Прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням.

Крім того, глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.

8 серпня уряд збирається на позачергове засідання через погіршення епідситуації.