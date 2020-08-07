Малюська назвав наступний "лот" у розпродажу колоній

Міністерство юстиції виставить на продаж "Південну виправну колонію" № 51 у місті Одеса.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська у відео, опублікованому у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Наступним об’єктом, який ми будемо продавати, є 51 колонія, розташована у місті Одесі. Колонія постраждала у травні 2019 року під час бунту засуджених. Її просто підпалили, більшість будівель стали непридатні для користування. Але площа будівель величезна - більш як 4 гектари, у досить непоганому місці, центральному місці міста Одеси. Ми цей об’єкт також виставимо на продаж, а вилучені кошти направимо на розбудову нової в’язничної інфраструктури. А іншу частину направимо до державного бюджету на фінансування усіх необхідних витрат", - розповів у відео Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги за кілька тижнів виставлять будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр" (№ 132).