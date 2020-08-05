Кабмін затвердив план з реформування шкільного харчування

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зазначається, що рішення прийнято в рамках реалізації Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища у Новій українській школі до 2024 року.

За даними пресслужби, Мінекономіки спільно з командою дружини Президента України Олени Зеленської, а також за участю Міносвіти, МОЗ, АМКУ і Держпродспоживслужби провели опитування серед 500 респондентів, здійснили аналіз діючої системи шкільного харчування, визначили її слабкі місця, провели десятки консультацій та зустрічей із органами виконавчої влади, представниками громадських організацій, керівниками закладів освіти.

Результат цієї роботи оформлено у вигляді затвердженого урядом 5 серпня плану.

Таким чином, відповідно до плану:

1) у 2020 році мають бути розроблені і затверджені: норми та порядок організації харчування учнів; типові двотижневі меню; санітарний регламент закладів середньої освіти; гігієнічні вимоги до харчоблоків закладів середньої освіти; методичні настанови щодо застосування системи безпечності харчових продуктів у закладах освіти; методологію здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.

2) протягом наступних 2,5 років у закладах середньої освіти має бути здійснена модернізація всіх харчоблоків;

3) запроваджується на постійній основі державний моніторинг харчових продуктів, які постачаються до закладів середньої освіти.

"Реалізація плану заходів з реформування системи шкільного харчування сприятиме зниженню ризику виникнення харчових отруєнь серед дітей, підвищенню рівня їх здоров’я та формуванню здорової нації" – наголосив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Глущенко.

Як повідомлялося, на початку 2020 року дружина Президента України Олена Зеленська ініціювала проєкт створення нової системи здорового харчування в українських школах.