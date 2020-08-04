У Кабміні готові повернути конкурси на держслужбу

В уряді готові повернути конкурсну процедуру під час призначення на державну службу, як тільки Президент підпише відповідний закон.

Як повідомляє Укрінформ, про це в програмі «Офіційний розмова» на телеканалі ДОМ заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«Народні депутати проголосували за відповідні зміни в законодавство. Якщо ви пам'ятаєте, ці норми були введені так званими прикінцевими положеннями до Закону України "Про зміни до державного бюджету", який було ухвалено народними депутатами навесні. Зараз вони проголосували за те, щоб ці норми перестали діяти. Відповідно, як тільки президент підпише відповідний закон, ми будемо готові повернути конкурсну процедуру», - заявив міністр.

Немчінов повідомив, що Національне агентство державної служби вже розробило спеціальний механізм, який дозволить з певними нормами соціального дистанціювання проводити конкурси на державну службу. Він припустив, що в зв'язку з коронавірусними обмеженнями можливі різні варіанти їх проведення - в групах, відеоспівбесіди тощо.

«Я думаю, що ми підійдемо досить підготовленими як мінімум для організації конкурсів категорії А - їх буде кілька десятків. Але, на жаль, їх потрібно буде провести фактично за один місяць. А ось що стосується конкурсів категорії Б і В, я думаю, тут відповідальність ляже на ті органи, які проводили так звані добори, оскільки законодавець прописав виняткову вимогу. Наскільки потрібно було виключно набирати фахівців у районні державні адміністрації, які будуть скорочуватися, або в інші органи, наприклад, територіальні органи центральних органів виконавчої влади - це на совісті керівників, які проводили такі операції », - розповів Немчінов в ефірі телеканалу«ДОМ».