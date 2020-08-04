Група залізничників обговорить свої вимоги з керівництвом УЗ

Залізничники, які протестували під будівлею Мінінфраструктури, проведуть перемовини з керівництвом правління АТ "Укрзалізниця" щодо оголошених вимог.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова Вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський повідомив журналістам за результатами переговорів делегації від профспілки у Міністерстві інфраструктури.

«Продовження переговорів заплановане на четвер. Будемо проводити переговори з Укрзалізницею на рівні членів правління, тому що питання серйозне стоїть. Доручення дав перший заступник міністра інфраструктури Абрамович (Дмитро Абрамович - ред.)», - сказав Козельський.

Він поінформував, що залізничники мають намір проводити й ряд інших заходів до виконання оприлюдених вимог. Зокрема, мітингувальники очікують звільнення наглядової ради та правління АТ "Укрзалізниця", підвищення зарплати працівникам залізниці робітничих професій, інженерно-технічному персоналу, що виконує рядові функції управління, медпрацівникам залізничних лікувальних закладів.

Серед вимог - усунути постійні порушення умов Галузевої угоди між Держадміністрацією залізничного транспорту та профспілками з боку керівництва Укрзалізниці; зупинити процес ліквідації залізничних медичних закладів, в яких діє своя система профілактики та лікування профзахворювань працівників залізниці; зобов’язати Держслужбу з питань праці перевірити дотримання законодавства у комунальних підприємствах «Київпастранс» (м. Київ), «Транспорт» (м. Кам’янське), «Міський тролейбус» (м. Кривий Ріг).

Учасники акції вдень заявили, що в разі ігнорування міністром озвучених вимог, профспілкові організації будуть проводити безстрокове пікетування будівлі міністерства. О 12.45 делегацію від мітингувальників запросили до Міністерства інфраструктури на переговори.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 4 серпня, під будівлею Міністерства інфраструктури у Києві провели акцію протесту залізничники, серед їх вимог - звільнення наглядової ради та правління АТ "Укрзалізниця".