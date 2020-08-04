Побиття у потязі: УЗ звільнить працівників за недбалість

АТ "Укрзалізниця" звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда Маруполь-Київ та побив пасажирку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході оперативного службового розслідування інциденту встановлено, що на станції П’ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце.

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"Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках", - звертають увагу в УЗ.

Укрзалізниця також повідомляє, що поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.

"Відтак, із посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо", - повідомляє УЗ.

Крім того, додають, що провели додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків.

Укрзалізниця вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня міністр інфраструктури заявив, що у потязі Маріуполь-Київ уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали.