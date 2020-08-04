Під Мінінфраструктури вимагають звільнити керівництво Укрзалізниці

Під будівлею Міністерства інфраструктури у Києві протестують залізничники, вони вимагають звільнення наглядової ради та правління АТ "Укрзалізниця".

Як передає кореспондент Укрінформу, активісти тримають плакати з написами "Геть непрофесіоналів", "Геть реформаторів поїзда", "Зарплату залізничникам європейського рівня", "Досить не виконувати колективний договір".

Більшість учасників акції одягнуті у помаранчеві жилети та медичні маски. Протест проходить мирно, вхід до міністерства охроняють поліцейські.

Учасники акції озвучили такі вимоги:

- замінити "непрофесійний склад органів управління АТ «Укрзалізниця» на професійний, який має довіру і підтримку залізничників";

- підвищити зарплати працівникам залізниці робітничих професій, інженерно-технічному персоналу, що виконує рядові функції управління, медпрацівникам залізничних лікувальних закладів;

- усунути постійні порушення умов Галузевої угоди між Держадміністрацією залізничного транспорту та профспілками з боку керівництва «УЗ»;

- зупинити процес ліквідації залізничних медичних закладів, в яких діє своя система профілактики та лікування профзахворювань працівників залізниці;

- зобов’язати Держслужбу з питань праці перевірити дотримання законодавства у комунальних підприємствах «Київпастранс» (м. Київ), «Транспорт» (м. Кам’янське), «Міський тролейбус» (м. Кривий Ріг).

Також учасники акції вимагають проведення перемовин за участю усіх профспілок залізниці.

Мітингувальники просять міністра інфраструктури Владислава Криклія сприяти вирішенню проблем залізничників.

Учасники акції стверджують, що в разі ігнорування міністром озвучених вимог, профспілкові організації будуть проводити безстрокове пікетування будівлі міністерства. Також зауважують що готові провести перемовини з міністром у будь який час, в тому числі за допогою засобів електронного звязку.

Як раніше повідомляв голова Незалежної профспілки гірників України та Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, залізничники колоною пройшли від локомотивного депо Київ - Пасажирський, повз майдан Петра Кривоноса по вулиці Ползунова, Повітрофлотському проспекту, проспекту Перемоги до будівлі Міністерства інфраструктури України.