Українську військову освіту реформують за стандартами НАТО

Українські військові виші реформуються за спеціальною програмою НАТО на євроатлантичних цінностях і принципах.

Про це на онлайн-брифінгу в Укрінформі заявив Володимир Мірненко – директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України.

"В контексті реалізації курсу України до вступу в НАТО проводяться заходи щодо розвитку системи військової освіти України. Реалізація питань реформування системи професійної військової освіти України, як складової військової освіти, відбувається за підтримки фахівців НАТО, а також реалізації програми НАТО DEEP-Ukraine", - розповів Мірненко.

За його словами, цю підтримку можна охарактеризувати як інституціональну та таку, що охоплює більшість вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Міноборони України.

"Співробітництво в рамках цієї програми дозволяє говорити про системні зміни у військовій освіті України і формування нової парадигми цієї системи, яка створює військову культуру засновану на євроатлантичних цінностях та принципах", - зазначив Мірненко.

З цією метою створено Координаційну групу експертів Міноборони, Генштабу ЗС України та країн-членів НАТО, яка розробила проєкт проведення інституційного аудиту професійної військової освіти.

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"Інституційний аудит повинен оцінити, чи відповідає якість професійної військової освіти потребам та специфіки сил оборони, інтеграції України в НАТО, та запропонувати практичні рекомендації щодо її покращення у відповідності до кращих методик та передового досвіду держав-країн НАТО", - зазначив представник Міноборони.

За його словами, така діяльність стає початком запровадження системних змін в організації професійної військової освіти за напрямами, які б відповідали потребам ЗСУ, міжнародним стандартам якості підготовки військовослужбовців та була інтегрована у державну систему освіти.

Фото: Міноборони